Un appel à témoins avait été lancée mercredi par la police nancéienne pour retrouver une octogénaire. La police annonce qu'elle a été retrouvée saine et sauve.

A Nancy, l'octogénaire portée disparue depuis mardi retrouvée saine et sauve

La disparue de Saint-Max retrouvée saine et sauve. La police de Meurthe-et-Moselle annonce avoir retrouvé en bonne santé Michèle Patte, cette octogénaire portée disparue depuis mardi soir. Souffrant d'un début d'Alzheimer , elle avait quitté son domicile de Saint-Max mardi soir et n'avait plus donné de nouvelles.