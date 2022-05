Violences conjugales : à Nancy, l'ordre des médecins mobilisé pour mieux accompagner les victimes

L'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle et le parquet de Nancy viennent de s'entendre sur un protocole de signalement de violences conjugales dans le département. Il s'agit aussi de mieux former les médecins sur le sujet.

C'est une première dans le Grand Est. L'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle, qui regroupe 3 800 médecins dont la moitié de généralistes, vient de signer une convention avec le parquet de Nancy pour mieux détecter les cas de violences conjugales, mieux accompagner les victimes. La loi autorise depuis l'été 2020 les médecins à procéder à des signalements au parquet et à lever le secret médical en cas de péril imminent, pour les cas les plus graves, sans l'avis du patient ou de la patiente.

Les médecins du département disposent désormais d'un numéro de téléphone et d'une adresse mail dédiée pour signaler au procureur une situation de violence conjugale. Un signalement qui peut se faire sans l'accord du patient uniquement si la vie de la victime est en danger immédiat et qu'elle ne peut pas se protéger.

Des médecins formés sur le sujet

Avant d'en arriver là, il y a d'autres moyens pour les médecins d'aider des victimes de violences mais pour cela, il faut se former. Des sessions de formation ont déjà commencé pour apprendre à poser les bonnes questions face à des traces de coups, accepter qu'une victime ne veuille pas en dire plus, apprendre à bien orienter aussi vers des associations d'aides aux victimes ou vers les forces de l'ordre. La formation est absolument nécessaire car chaque médecin a déjà été confronté à une problématique de violence selon Cécile Flye, présidente de la commission vigilance violence pour l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle : "C'est rarement le motif de consultation d'où l'intérêt de savoir repérer. C'est arrivé à tous les médecins de se retrouver face à des lésions suspectes. Il faut savoir bien questionner, rassurer la patiente sur les notions de secret, mener un entretien qui va permettre à la patiente de cheminer".

Il s'agit de donner des outils mais aussi de convaincre les médecins qu'ils ont un rôle actif à jouer dans la lutte contre les violences conjugales comme l'explique Cécile Flye, présidente de la commission vigilance violence pour l'ordre des médecins de Meurthe-et-Moselle : "l'ordre estime que c'est une question déontologique majeure et de santé publique et que ce temps n'est pas du luxe. Il y a de tels retentissements chez les femmes victimes et les enfants de couples où il existe des violences que l'ordre souhaite se positionner sur ces questions pour aider les médecins à investir cette difficulté".