A Nancy, la mairie sanctionne les conducteurs qui laissent tourner leurs moteurs à l'arrêt

Mathieu Klein, le maire de Nancy annonce qu'il prend un arrêté d'interdiction ce vendredi 12 août, rappelant qu'il existe déjà un arrêté ministériel daté de 1963, "tombé en désuétude". L'élu souhaite "promouvoir une mesure de santé publique et de sobriété énergétique."

Conducteurs, laisser tourner son moteur en stationnement ou à l’arrêt en dehors de la circulation est interdit !

Dans un communiqué ce vendredi 12 août, Mathieu Klein prévient qu'il a pris un arrêté municipal pour interdite cette pratique "trop souvent observée" (...) "pendant de longues minutes, rejetant inutilement des gaz et particules fines", dans une commune qui "connait régulièrement des épisodes d'alerte à la pollution de l'air (...) notamment durant ces périodes de fortes chaleurs." Selon lui il s'agit ici "d'une mesure de santé publique et de sobriété énergétique ", "mesure volontariste et pédagogique".



Dans son communiqué, la Ville précise que "couper son moteur à l’arrêt est une obligation à Londres, en Belgique, en Suisse,… mais également en France par un arrêté ministériel du 12 novembre 1963 qui est cependant tombé en désuétude. "

Avec cette précision, cette interdiction de laisser tourner le moteur en stationnement ou à l’arrêt en dehors de la circulation "ne porte pas sur les véhicules de secours aux personnes, les véhicules des services publics en intervention et les camions frigorifiques transportant des denrées alimentaires, ni sur le préchauffage des moteurs en cas de températures négatives."

Le montant de l'amende : 135 euros