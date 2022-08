A Nancy, la police à la recherche de propriétaires de véhicules victimes d'une course poursuite

En avril dernier, une course poursuite depuis Saint-Max s'était engagée dans l'agglomération de Nancy suite à un refus d'obtempérer entre un véhicule et des policiers. Dans le cadre de la poursuite de l'affaire judiciaire, les enquêteurs recherchent les victimes de dégradations de leurs véhicules.

Les policiers de Nancy lancent un appel ce vendredi 12 août, ils cherchent à identifier des propriétaires de véhicules stationnés, qui ont été victimes de dégradations le 2 avril dernier à Saint-Max et Malzéville dans l'agglomération de Nancy. Des personnes susceptibles de déposer plainte.

Cette nuit du 2 avril, une course poursuite s'est déclenchée depuis Saint-Max entre un véhicule et des policiers suite, selon de premiers éléments, à un refus d'obtempérer. Des policiers de la brigade anticriminalité ont tiré sur une voiture, sans toucher le chauffeur et son passager, qui ont été interpelés et placés en garde-à-vue. L'un d'eux s'était évadé de prison dans les Vosges.

Lors de cette course poursuite, des véhicules ont été endommagés, percutés. Si vous êtes concernés, les policiers à Nancy sont joignables au 03 83 17 28 12

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix