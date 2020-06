A Nancy, la police lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'un homme de 25 ans

A Nancy, la police lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'un jeune homme de 25 ans. Pierre Boyette n'a plus donné signe de vie depuis le 9 juin et un passage au magasin Decathlon de Houdemont. Le jeune homme, brun aux yeux foncés, porte moustache et barbe. Au moment de sa disparition, il portait un sweat foncé, un short bleu clair et des baskets noires.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter le commissariat de Nancy au 03.83.17.27.53.