A Nancy, la présidente locale de la Ligue des droits de l'Homme est convoquée par la police aux frontières

La présidente locale de la Ligue des droits de l'Homme Catherine Tosser-Roussey est convoquée par la police aux frontière, lundi 5 septembre. Le parquet de Nancy confirme son audition, dans le cadre d'une "procédure pénale diligentée à l'encontre d'un ressortissant guinéen".

Le mis en cause aurait présenté à la préfecture de Meurthe-et-Moselle de faux papiers pour obtenir un titre de séjour. Il s'agit, selon procureur de la République de Nancy de "faux extrait de registre d'état civil et faux jugement sur requête tenant lieu d'acte de naissance". Des papiers que la présidente locale de la Ligue des droits de l'Homme aurait fournis au ressortissant guinéen, selon le mis en cause.