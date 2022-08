A Nancy : le voyeur filme plus de 4000 vidéos entre autres sous les jupes de femmes

Le délit "de voyeurisme aggravé par le fait que des images ont été fixées, enregistrées ou transmises" est sanctionné par une peine maximale de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros, prévient dans un communiqué le procureur de Nancy ce jeudi 18 août.

Le magistrat François Pérain explique que cette affaire débute en septembre 2021, quand des agents de sécurité de la grande surface d'Houdemont dans l'agglomération de Nancy surprennent un homme "en train de filmer avec son téléphone portable sous la jupe d'une cliente". Femme qui va porter plainte.

"Accessible à une sanction pénale" après examen

Les enquêteurs découvrent alors chez l'habitant de Neuves-Maisons, âgé de 57 ans, "le jour de l'interpellation", "quatorze vidéos dont deux portent sur des filmages effectués sous la jupe d'une femme". En exploitant l'ordinateur, les policiers retrouvent " 4777 fichiers en lien avec une activité de voyeurisme ( prise de vue de jambes ou de sous-vêtements de femmes prise à leur insu)".

Selon le procureur de Nancy, le mis en cause aurait reconnu avoir filmé à "quatre ou cinq reprises sous la jupe de passantes." (...) "Le 16 décembre 2021, le mis en cause était interrogé sur les résultats de l’exploitation du matériel informatique et reconnaissait être l’auteur de ces vidéos. Il indiquait avoir entrepris un suivi psychologique."

L'homme est convoqué par la justice en mars 2023.