Près de Nancy, un carambolage entre six véhicules sur l'A31 provoque des ralentissements

Six véhicules se sont percutés ce vendredi 15 février en début d'après-midi sur l'autoroute A31 à hauteur de Maxéville près de Nancy. Selon la préfecture il n'y pas eu de blessé. Des ralentissements se sont formés sur l'A31 et sur l'A33.

Images d'illustration. Des bouchons se sont vite formés sur l'A31 et l'A33

Nancy, France

En milieu d'après midi ce vendredi 15 février, on enregistrait 6 km de bouchons sur l'A31 et 2 km sur l'A33.

Un peu plus tôt, à hauteur de l'échangeur de Maxéville dans le sens Nancy-Metz, six véhicules sont entrés en collision. Selon la préfecture, il n'y a pas de blessé, seulement des dégâts matériels après ce choc. Une voie est restée accessible, mais des ralentissements se sont formés sur l'A31 et par répercussion sur l'A33 vers l'échangeur de Brabois. Toujours selon la préfecture, un conducteur a voulu doubler, il s'est retrouvé dans le fossé. Il est très légèrement blessé.