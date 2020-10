A Nancy, un homme est condamné pour avoir relayé un "tuto" sur la fabrication d'un cocktail molotov

A Nancy, un quinquagénaire est condamné à deux mois de prison avec sursis pour avoir publié sur une page internet "Gilets jaunes" un lien vers une vidéo expliquant comment fabriquer un cocktail molotov.

L'homme était poursuivi pour "provocation non suivie d'effet au crime et délit par moyen de communication électronique et diffusion par réseau de communication électronique d’un procédé permettant la fabrication d’engin de destruction". Son matériel informatique lui a été confisqué. La plateforme de surveillance nationale PHAROS a donné l'alerte.

Selon le procureur de Nancy, François Pérain, l'homme a expliqué à l'audience que la mise en ligne du "tuto" était purement informative et qu'il n'avait pas voulu appeler à la violence contre les policiers.