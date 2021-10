Un jeune homme de 23 ans a été mis en examen et écroué pour plusieurs faits de viols ou d'agressions commis à Nancy en septembre et octobre dans la cité ducale.

A Nancy, un homme mis en examen pour plusieurs viols et agressions

Qui est cet homme de 23 ans, jamais condamné jusque là, mais mis en examen à Nancy pour une série de viols ou d'agressions commis entre le 7 septembre et le 7 octobre dans la cité ducale ? C'est la question qui va intéresser pendant plusieurs mois les enquêteurs de la brigade criminelle de Nancy.

Le 7 octobre dernier, une jeune femme de 20 ans dépose plainte au commissariat de Nancy pour un viol commis la nuit précédente, sous la menace d'un couteau, en pleine rue à Nancy, près du cimetière de Préville. Selon le parquet de Nancy, le même jour, une personne se manifeste auprès des forces de l'ordre pour signaler qu'un ami lui a confié avoir violé plusieurs femmes. Cet ami est interpellé dans la foulée dans une salle de fitness du quartier des Deux rives à Nancy. La victime reconnaît formellement son agresseur.

Combien de victimes ?

Lors de sa garde à vue, l'agresseur présumé reconnaissait les faits mais déclarait avoir agressé quatre ou cinq femmes. Les enquêteurs parvenaient à identifier deux autres jeunes femmes victimes d'agression les 7 et 8 septembre dernier. Selon le procureur de la République de Nancy, aucun viol n'avait été commis lors de ces faits précis. La police faisait un rapprochement avec des faits de violence commis le 12 septembre, des faits de viols à la sortie d'une discothèque le 11 septembre et des faits d'agression sexuelle le 3 octobre à Nancy. L'auteur présumé niait être l'auteur des trois dernières agressions.

Le mis en cause, âgé de 23 ans, n'a jamais été condamné et n'était pas connu des services de police. Il vivait à Nancy dans le cadre d'études de cinéma. Présenté à un juge d'instruction, il a été mis en examen pour les six faits susceptibles de lui être reprochés. Une information judiciaire a été ouverte. Il a été placé en détention provisoire.