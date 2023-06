A Nancy, un homme se penche au-dessus de la Meurthe et tombe dans l'eau

Une noyade a été évitée de justesse ce lundi après-midi à Nancy. D'abord grâce à l'action de témoins, puis ensuite par l'intervention des plongeurs des sapeurs-pompiers. Vers 13h, un homme d'une quarantaine d'années et passé sur la passerelle située à proximité du pôle d'aviron, juste au début du stade d'eaux-vives. Se penchant par dessus, il trébuche et finit dans les eaux de la Meurthe, trois mètres plus bas, se cognant la tête au passage.

Des passants agissent

Visiblement sonnée, la victime est d'abord maintenue par des passants à proximité, sans toutefois parvenir à le faire regagner le rivage. Ce sont finalement les plongeurs des sapeurs-pompiers qui parviendront à sortir l'individu, par la suite emmené par les secours à l'hôpital, légèrement blessé.