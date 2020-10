A Nancy, un mineur soupçonné de violences sur des lycéens

Un garçon âgé de 17 ans est entendu à Nancy par le juge des enfants, soupçonné d'avoir violenté et volé quatre lycéens dans le parc Charles 3 à Nancy. Selon les policiers, l'interpellation a pu se faire grâce à l'appel au 17, police secours, d'une victime.

La police de Nancy rappelle ce jeudi 8 octobre l'importance d'appeler le 17, un numéro de police secours quand on est victime ou témoin d'une scène de vol ou violence.

A Nancy, un adolescent âgé de 17 ans, a été présenté au juge des enfants, soupçonné de violences sur des lycéens et des vols dans le parc Charles III à Nancy, en janvier dernier. En tout, quatre lycéens victimes, frappés pour certains et volés par un groupe d'individus. C'est grâce au témoignage d'une victime, qu'un garçon a pu être interpellé, reconnu dans la rue, et après un appel au 17, police secours.

Selon la police, le mineur reconnait avoir été présent lors des faits mais nie les violences et les vols. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour identifier d'autres membres du groupe. Hébergé dans un centre éducatif renforcé de Briey, le mineur est également soupçonné d'un vol à l'arraché en juillet 2019 rue de la Faïencerie à Nancy.