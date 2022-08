En tout cinq personnes ont été arrêtées ces derniers jours, soupçonnées d'avoir pour certaines cambriolé, pour d'autres revendu des objets volés dans six maisons dans le secteur de la rue de la Colline à Nancy.

A Nancy, un père, deux fils et le gendre interpellés pour une série de cambriolages

Six maisons dans le secteur de la rue de la Colline à Nancy ont été cambriolées entre juin et juillet, avec un même mode opératoire, explique la police nancéienne : une effraction par l'arrière, un intérieur complètement fouillé, et le vol de tout ce qui peut être revendu, de la maroquinerie, des bijoux, des consoles de jeux, des vêtements...

Après plusieurs semaines d'enquête, les policiers ont identifié cinq personnes, des habitants, eux-aussi du secteur de la rue de la Colline à Nancy, quatre membres d'une même famille, le père âgé de 50 ans, deux fils de 18 et 25 ans, le gendre âgé de 30 ans et un ami à lui. Chacun ayant sa fonction, deux cambrioleurs et trois receleurs, expliquent les policiers.

Selon les enquêteurs une partie des vols a été retrouvée aux domiciles des personnes interpellées. Lors d'une intervention, un homme a pris la fuite ... en slip avant d'être rapidement arrêté.

Ils sont tous convoqués devant la justice le16 septembre prochain, un seul individu est maintenu en détention.