A Nancy, un policier sauve deux femmes et un enfant

« C’est un moment fort pour moi, dans ma carrière de policier municipal » confie le héros du jour au micro de Léo Limon pour France bleu sud Lorraine, il y avait forcément un peu d’émotion et de la fierté chez Franck Laureau, brigadier chef principal de la police municipale de Nancy, au moment de recevoir la médaille du courage et du dévouement ce vendredi 21 février des mains du préfet de Meurthe-et-Moselle.

De l’émotion aussi, au moment de se remémorer ces deux jours de 2018 où, à neuf mois d’écart, il empêche le suicide de deux jeunes femmes. D’abord en janvier, il sauve une femme qui menace de se jeter sur une voie de chemin de fer avec son jeune garçon âgé de trois ans. Puis en septembre, cette fois sur les bords du canal, il dissuade une deuxième jeune femme de mettre fin à ses jours.

Il faut user de psychologie, rester très calme et vigilant

Pour le policier, c’est la mise en place d’un dialogue qui a permis d’agir et de mettre en sécurité ces deux femmes et l'enfant. Des interventions qui demandent des facultés particulières, selon Franck Laureau : « Il faut user de psychologie, rester très calme et vigilant ». Il ajoute, "je ne dis pas que l'on réagit sans réfléchir, mais on est formé pour ça toute l'année. C'est une fierté pour moi, celle du devoir accompli".