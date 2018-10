Nancy, France

Vers 18 heures ce lundi 1 er octobre, les véhicules roulent au ralenti à la sortie de Nancy.

En fin d'après-midi, sur l'A33 à hauteur de Saint-Nicolas de Port, dans le sens Nancy-Lunéville une collision s'est produite entre un camion citerne vide, deux camionnettes et une voiture. Selon les pompiers de Meurthe-et-Moselle, cinq personnes sont impliquées dans cet accident, deux sont légèrement blessées. Très vite des bouchons et ralentissements se sont formés sur la route entre Nancy et Lunéville, et sur d'autres axes routiers autour. Selon un automobiliste, qui témoignait à l'antenne de France bleu sud Lorraine, il a mis 1h15 pour rouler de Villers-Clairlieu à Ville-en-Vermois soit 17 km.

#Accident de 4 véhicules sur A33 dans le sens Nancy-->Lunéville à hauteur de Saint-Nicolas-de-Port.

8km de ralentissements 🚧🚨 pic.twitter.com/t8vtH53XFn — Préfet de Meurthe-et-Moselle (@Prefet54) October 1, 2018

En fin de journée encore ce lundi 1 er octobre, un accident entre une voiture et un camion à hauteur de Bouxières-aux Dames entre Nancy et Metz.

Et puis sur l'A330 un accident entre trois voitures et un camion perturbe la circulation encore entre Epinal et Nancy à hauteur de l'échangeur de Ludres près de Nancy.