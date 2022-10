A Nancy, une mobilisation spontanée des personnels de la police judiciaire

Leur mobilisation est rare. Ce vendredi 7 octobre, des personnels du service de police judiciaire ont organisé une action devant l'hôtel de police de Nancy, comme dans un certain nombre de villes en France. Habits et masques noirs, écusson de Police judiciaire barré de noir, brandissant des feuilles sur lesquelles on pouvait lire "Je suis Eric".

" Eric ", pour Eric Arella, le patron de la police judiciaire de la zone sud de la France à Marseille, démis de ses fonctions, au lendemain d'une manifestation contre un projet de réforme de leur service.

Une réforme qui inquiète les professionnels, elle prévoit de regrouper au niveau départemental tous les services de police, du renseignement à la police judiciaire en passant par la sécurité publique et la police aux frontières. Il y aurait un unique Directeur départemental de la police national, dépendant directement du préfet. Les policiers du service judiciaire craignent de perdre entre autre leur spécialité.