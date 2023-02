À Nanterre, le pôle dédié aux cold cases a repris 77 affaires non-élucidées depuis sa création

Selon un communiqué du tribunal judiciaire de Nanterre, le pôle dédié aux cold cases a repris 77 affaires non-élucidées depuis sa création le 1er mars 2022. C'est 40 procédures de plus par rapport à septembre dernier.

Ce pôle, dont la création était prévue dans la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire promulguée le 23 décembre 2021, a pour objectif de relancer les investigations sur des dossiers qui risquent de s'enliser, pour lesquels il n'y a pas récemment eu d'actes d'enquête.

Au total, 222 procédures ont été examinées par le parquet de Nanterre, 77 d'entre elles ont été saisies par le pôle dédié aux cold cases. Parmi ces affaires, 67 font l'objet d'une information judiciaire et 10 sont des enquêtes préliminaires.

Le plus ancien de ces dossiers est celui de Ludovic Janvier, il remonte à 1983. Le plus récent concerne l'affaire Tiphaine Véron, disparue en 2018 au Japon.

Ce type d'enquête permet à un magistrat d'enquêter non pas sur un fait, mais sur l'ensemble du parcours de vie d'un mis en cause, en cherchant des correspondances avec des affaires non élucidées.

Dans deux affaires sur trois, les victimes sont exclusivement des femmes et, dans une affaire sur cinq, les victimes sont mineures.

Concernant l'Ile-de-France, 21 dossiers proviennent de la cour d'appel de Paris et 3 dossiers viennent des Yvelines.