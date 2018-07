Dervallières-Zola, Nantes, France

Ce mercredi vers 19 heures, à Nantes, une passante promène son chien rue Charles Perron, dans le quartier des Dervallières. En passant à côté d'un Renault Master, stationné en plein soleil, il aboie.

Intriguée, sa maîtresse s'approche et aperçoit des chiens. Elle ouvre la portière qui n'était pas verrouillée et voit sortir huit chiots, un chien et une chienne.

Ceux-ci étaient enfermés depuis dimanche, soit quatre jours. Elle appelle la Police qui interpelle un homme, alcoolisé, à proximité du véhicule. Il reconnait que ce sont ses chiens et son utilitaire.

Malheureusement, un des chiots a été sérieusement amoché par ces longues journées enfermées sous la chaleur. Il doit être euthanasié. Les autres sont confiés à une association.

Sos maltraitance animale va porter plainte. En attendant, le propriétaire est placé en garde à vue, avant d'écoper d'une composition pénale. Il est convoqué au tribunal le 7 septembre.