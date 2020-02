À Nantes, attention aux vols commis par des faux policiers

Nantes, France

La police Nantaise met en garde les habitants après des vols à la ruse commis par de faux policiers dans le week-end et 1er et 2 février. Trois fois, les deux usurpateurs se sont présentés au domicile de personnes âgées pour leur voler des bijoux.

De fausses cartes et de faux brassards

Le mode opératoire est toujours le même. Les duo de faux policiers, vêtu d'une tenue bleu marine, sonne chez des personnes âgées, et montre une (fausse) carte de police. Les voleurs prétextent alors un cambriolage pour faire le tour de l'habitation, et demandent aux victimes de montrer leurs bijoux, pour pouvoir les prendre en photo.

Plusieurs bagues et colliers en or volés

Un premier couple de victimes s'est fait voler une bague en or. Un autre plusieurs bijoux en or et diamant. Un homme de 93 ans s'est lui méfié et a voulu déclencher son alarme à distance, avant d'être poussé par les voleurs. Il n'est pas blessé et rien ne lui a été volé.

Comment reconnaître une vraie carte de police. - Police Nationale

La police vous rappelle de composer le 17 au moindre doute. La carte de police, elle, doit être au format bancaire, avec la photo du fonctionnaire à l'avant et à l'arrière. Elle rappelle aussi que la police ne vient jamais pour demander à prendre des photos de vos bijoux.