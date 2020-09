À Nantes, des policiers spécialisés dans les violences conjugales

Il y a désormais une brigade spécialisée dans les violences conjugales au commissariat de Nantes. Cinq enquêteurs et bientôt six qui ne font que ça et qui s'occupent en particulier des affaires les plus graves et les plus urgentes.

Depuis le 1er septembre, il y a une brigade spécialisée dans les violences conjugales au commissariat de Nantes. Elle est composée de cinq enquêteurs et bientôt six qui ne font que ça. Ce n'est pas suffisant pour traiter toutes les affaires puisqu'il y a "au moins deux ou trois gardes à vue par jour pour des violences conjugales" au commissariat selon le commandant Stéphane Bassaler qui est à la tête de cette brigade, mais elle peut au moins s'occuper des cas les plus graves et les plus urgents.

Ces policiers ont été spécialement formés pour recueillir la parole des victimes et les accompagner dans la procédure judiciaire parce que, quand il s'agit de violences conjugales, il y a toujours énormément d'émotion. En effet, signaler le comportement violent de son conjoint, ça veut aussi souvent dire faire imploser sa famille. Ça fait peur aux victimes qui se présentent devant cette enquêtrice : "elles me disent par exemple qu'elles ne veulent pas quitter le domicile parce qu'elles ont leurs enfants et que, malgré tout, monsieur reste un bon papa. Il peut aussi y avoir eu une période où tout se passait bien et la victime peut se rapprocher à ses souvenirs là, espérer un changement en se disant qu'il va peut-être changer, qu'il a peut-être compris".

Les craintes sont aussi matérielles : avec quoi et où vais-je vivre ? Voilà deux questions qui reviennent souvent. Les enquêteurs travaillent donc en étroite collaboration avec le bureau d'aide aux victimes. "On leur explique comment la procédure judiciaire va se passer mais aussi comment elles peuvent être accompagnées. Il y a des structures, des associations qui peuvent être là pour elles, mais il y a aussi des solutions beaucoup plus proches", explique la psychologue Anne-Claire Garros, "on essaie d'activer le réseau familial ou amical en leur demandant si il y a des connaissances chez qui elles peuvent aller se réfugier ou en tous cas se poser quelques jours pour reprendre des forces. Parce que les victimes de violences conjugales sont souvent épuisées".

Créer une relation de confiance

Autant de questions qui font que les victimes ont souvent du mal à franchir le pas du dépôt de plainte ou alors veulent revenir en arrière. À ça aussi, les enquêteurs ont été formés. "Dans ces cas-là, on leur laisse le temps et on reprend le contact avec elles un peu plus tard. Notre but, c'est de leur faire comprendre qu'on est là pour elles et qu'elles ne sont pas seules". Pour créer une relation de confiance entre les policiers et les victimes, ce qui est encore souvent délicat. Au niveau national, beaucoup de femmes se sentent encore "mal accueillies" quand elles entrent dans un commissariat.