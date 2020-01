À Nantes, des violences dans plusieurs quartiers la nuit du Nouvel an

Nantes, France

Au petit matin, les habitants du quartier Malakoff à Nantes se réveillent groggy. Non par l'ivresse de la nuit du Nouvel an, mais par les scènes de violence en bas de chez eux. Il y a eu des affrontements entre la police et des groupes de jeunes, des arrêts de bus dégradés, plusieurs voitures brûlées - au moins trois à Malakoff, à Nantes, et plus de cinq dans le quartier du château à Rezé.

Un arrêt de bus pris pour cible quartier Malakoff, à Nantes, la nuit du Nouvel an. © Radio France - Victoria Koussa

Deux interpellations

Un jeune de 18 ans a été interpellé à Château-Rezé ce mardi soir à 23h parce qu'il avait sur lui de l'acide chlorhydrique et de l'aluminium pouvant servir à fabriquer un engin explosif, comme un cocktail molotov, capable de mettre le feu. Il est en garde à vue ce mercredi. La police a aussi réussi à interpeller un autre garçon du même âge, ivre, avec des briquets sur lui, qui faisait partie d'un groupe d'une dizaine d'individus cagoulés. Ils partaient en courant après avoir incendié un véhicule.

À Malakoff, la lunette arrière d'une voiture de police a été brisée. Il y a eu aussi des tirs de mortier. La ludothèque du quartier a aussi été prise pour cible, celle qui avait été ravagée par les flammes pendant les émeutes de juillet 2018 et reconstruite.

Des vitres de la ludothèque du quartier Malakoff ont été visées par des tirs de projectile. © Radio France - Victoria Koussa

D'autres voitures ont été brûlées à Château-Rezé, aux portes de Nantes, la nuit du Nouvel an. © Radio France - Victoria Koussa