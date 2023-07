A Nantes et Saint-Nazaire, fin de service à 22h pour les transports en commun ce mardi

C'est toujours en lien avec le contexte tendu après la mort de Nahel, 17 ans, tué par balle par un policier à Nanterre, il y a pile une semaine. Sur décision du préfet, les transports en commun à Nantes et Saint-Nazaire cesseront plus tôt que d'habitude leur service, en soirée, ce mardi 4 juillet. Ce sera 22h. C'était 21h lundi soir et 20h, vendredi, samedi et dimanche.

