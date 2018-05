Nantes, France

Le jeu stupide aurait pu tourner au drame. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un étudiant de 25 ans s'est jeté dans la Loire à hauteur du Hangar à bananes à Nantes. Il a été secouru par un témoin qui lui a lancé une bouée de sauvetage. Le jeune homme a été récupéré par les pompiers, il était en état d'hypothermie légère mais son état de santé n'inspirait pas d'inquiétude.

Une soirée alcoolisée qui se termine par un défi

L'étudiant était avec des camarades de sa promotion, tous inscrits en école de commerce, et tous passablement alcoolisés selon la police. Le groupe a commencé la soirée au domicile de l'un d'eux et à décidé de la poursuivre dans les bars du quai des Antilles. C'est là, vers deux heures du matin, que les jeunes se sont lancés un défi sur le thème de "cap ou pas cap" et l'un d'entre eux, en état d'ivresse, s'est jeté dans le fleuve.