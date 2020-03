Les organisateurs de la course Odyssea, à Nantes, ont annoncé dans la soirée le maintient de la course ce dimanche 8 mars, malgré le coronavirus.

À Nantes, la course Odyssea maintenue dimanche malgré le coronavirus

Course Odyssea à Nantes en 2018.

La course Odyssea (ensemble contre le cancer du sein) est maintenue à Nantes dimanche 8 mars. Les organisateurs l'ont annoncé ce mardi 3 mars sur leur site internet et leur page faceook. Des consignes à respecter devraient être communiquées d'ici la fin de la semaine.

15 000 participants attendus

Dimanche, les parcours de 1,5 et 10 kilomètres partiront Cours Saint-Pierre à partir de 10 heures. Chaque année à Nantes, la course Odyssea rassemble jusqu'à 15 000 personnes sur plusieurs parcours de course en centre-ville. Les sous récoltés avec les inscriptions sont reversés à la lutte contre le cancer du sein.