À Nantes, le procès s'est terminé sans savoir qui a tué Abdelghani

Plus d'une trentaine de personnes ont assisté au jugement, rendu ce jeudi matin par la présidente du tribunal correctionnel de Nantes. Des proches, pour la plupart, des sept prévenus qui comparaissaient depuis lundi pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime.

Le banc des parties civiles est, lui, resté vide. La famille d'Abdelghani n'a pas souhaité assister à l'énoncé du jugement. Cet adolescent de 15 ans est mort le 11 janvier 2021, au pied d'un immeuble des Dervallières , à Nantes. Il se trouvait là avec des copains, quand il a été touché par quatre balles. Abdelghani est décédé deux jours plus tard, des suites de ses blessures.

"C'est une mort gratuite sur l'autel du trafic de drogue"

Comme le dit Me Anne Bouillon, l'avocate des parents, "l'enquête a démontré sans aucun doute possible qu'Abdelghani est totalement étranger au trafic de stupéfiants. C'était un petit gars de 15 ans, qui avait une vie de collégien normal. Il était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Peut-être amené par des mauvaises personnes, je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas lui qui était visé et qu'il est mort pour rien. C'est une mort gratuite sur l'autel du trafic de drogue."

La famille de la victime espérait apprendre, au cours du procès, qui était l'auteur des coups de feu. Il n'en a rien été. "On n'a toujours pas les réponses que l'on souhaitait avoir, au terme de ces trois jours d'audience, qui ont été particulièrement éprouvants, particulièrement difficiles, tendus. Mes clients ne souhaitaient pas être là parce que c'est vraiment trop pénible pour eux. On ne sait toujours pas qui tenait l'arme. Sans doute le saura-t-on un jour et nous espérons que le procès du tueur aura lieu devant une cour d'assises."

Sur les sept prévenus, deux sont relaxés. Les autres sont condamnés à des peines allant de huit ans de prison ferme à un an sous bracelet électronique. Pour Me Bouillon, ce jugement est "un soulagement en demi-teinte". Elle est satisfaite que le tribunal retienne la culpabilité de trois d'entre eux sur l'association de malfaiteurs qui a conduit au crime : "Huit ans, ce n'est pas une peine anodine. On est sur un maximum encouru de dix ans. Donc c'est une peine sévère, un avertissement très clair, je crois, que le tribunal a donné envers ceux qui seraient tentés de continuer à trafiquer."

Mais, immédiatement, l'avocate ajoute : "Du côté des parents du jeune Abdleghani, c'est quelque chose qui reste extrêmement frustrant et insatisfaisant. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'ils parlent. En fait, c'est toujours la même chose. C'est la loi du silence, c'est l'omerta et c'est à qui se couvrira le mieux."