A Nantes, quartier Bellevue, des riverains désabusés après des incivilités contre des garages et des maisons

Une quinzaine de jeunes ont vandalisé des maisons et des garages du quartier Bellevue, à Nantes (Loire-Atlantique), dimanche 5 janvier. Les habitants sont partagés entre agacement contre les incivilités répétées et sentiment que les choses ne peuvent pas vraiment changer.

Des jeunes qui cassent les vitres d'une maison ou de garages avec des pavés, qui tentent d'ouvrir des portes de garage à coup de tournevis, qui cassent les rétroviseurs des voitures... Cette scène s'est passé dimanche 5 janvier à Nantes, quartier Bellevue. Une quinzaine de jeunes au visage dissimulé ont remonté une rue pavillonnaire en dégradant maisons et voitures au hasard, avant de s'en prendre à un ensemble de garages Deux mineurs de 15 et 16 ans ont été interpellés avant d'être relâchés car les enquêteurs ne disposaient pas des preuves suffisantes. Dans la rue où se sont produits les faits, les habitants sont fatalistes.

Un problème récurrent

Jacqueline apporte régulièrement quelques courses à sa mère, Suzanne. La vieille dame habite tout près de l'ensemble de garages vandalisé : son fils a assisté à la scène. "Didier était en train de couper le laurier. Il a vu les jeunes et il les a disputés", raconte la vieille dame dans sa cuisine. "Il est sorti pour les chasser. Je ne sais pas ce qu'il leur a dit mais quand je suis sorti un policier était là."

Ces policiers ont été alertés il y a quelques temps par une riveraine, qui a contacté le service de la tranquillité publique parce que des jeunes viennent régulièrement forcer les portes de ces garages pour voir ce qu'ils peuvent y voler. Selon cette habitante, ils ont déjà mené cinq à six expéditions de ce type depuis début 2019. "Un scooter a été brûlé justement vers les garages, il y a un petit moment déjà", confirme Suzanne. "C'est souvent les garages", précise Jacqueline, qui a passé toute son enfance dans cette maison.

Le dossier a été pris en mains, avec des rendez-vous et du travail de fond

Suzanne comme sa voisine estiment que ce n'est pas grand chose : "C'est sous contrôle" dit notamment l'habitante qui a contacté la tranquillité publique. "Le dossier a été pris en mains, avec des rendez-vous et du travail de fond." Alors comment expliquer que les incivilités se poursuivent malgré tout ? "Ils s'ennuient !", s'exclame Suzanne, qui croise ces jeunes régulièrement en allant faire ses courses. Du côté de la sécurité on explique qu'une enquête est en cours : les pavés et les tournevis trouvés sur place sont analysés pour tenter d'y trouver de l'ADN.