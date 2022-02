À Nantes, un incendie de voiture dans le parking d'un immeuble, quartier Malakoff

C'est en fin d'après-midi, vers 17h45, que les pompiers sont mobilisés quartier Malakoff à Nantes ce samedi 12 février. À deux rues du canal Saint-Félix, quartier Malakoff, une voiture hybride a pris feu dans le parking souterrain d'un immeuble d'affaires, au 12 rue de Cornulier. Il aura fallu l'appui de deux lances à eau pour éteindre l'incendie.

Une centaine de personnes au chômage technique

Par précaution, tous les locaux vont maintenant devoir être ventilés. Une expertise électrique va aussi être réalisée dans l'immeuble, pour voir si le feu n'a pas endommagé le réseau. En attendant, selon les pompiers, une centaine d'employés sont au chômage technique. L'immeuble de trois étages ne contient en effet que des bureaux, dont une mutuelle pour la retraite.

On ne connaît pas la cause de l'incendie. Dans le même quartier, à Malakoff, un incendie dans un parking avait déjà eu lieu il y a deux semaines, fin janvier. Six voitures avaient brûlé, 150 personnes avaient dû être évacuées, mais pas de blessé.