A Nantes, un policier blessé après une intervention sur un point de deal

Un policier nantais a été blessé au genou et au coude après une intervention ce jeudi 21 septembre 2023 vers 11h sur un point de deal dans le quartier des Dervallières à Nantes. Les agents ont interpellé un homme qui s'est débattu. Il avait sur lui huit doses de cocaïne et 300 euros en liquide, selon la police dans l'une de leurs publications sur X (ex Twitter). L'homme est toujours en garde à vue ce vendredi après-midi.

