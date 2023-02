A Nantes, Yuri Diagne a disparu depuis deux semaines, des chiens remontent une piste

Les proches du jeune Yuri Diagne, 20 ans, ne perdent pas l'espoir de retrouver le jeune homme vivant, quelque part. Jeudi 16 février, deux chiens experts ont suivi une piste depuis l'endroit où les affaires de Yuri avaient été retrouvées, au bord de la Loire, au bas de la Cale Crucy, non loin de la discothèque.

Une piste qui s'arrête net, sur un parking

Suite à l'appel à témoin lancé sur les réseaux sociaux et aux affiches collées dans les rues, les proches de Yuri ont été contactés par une équipe cynophile privée, "qui possède deux chiens qui ont travaillé pour la gendarmerie" précise la grande sœur de Yuri, Cassandra. En accord avec les enquêteurs, les chiens sont emmenés sur les lieux dans la matinée du jeudi, "il fallait être à marée basse, reproduire les conditions du moment de la disparition de mon petit frère" précise la jeune femme.

Le premier chien part alors que le second reste dans le camion, "ils ne travaillent pas en même temps pour être sûr de ne pas fausser les résultats" mais les deux animaux dessinent une piste nette : elle sort de l'eau et prend fin au milieu d'un parking de restaurant près du pont de Cheviré. "A partir de là, les enquêteurs ne nous donnent plus les informations, déplore Cassandra. Il y a des caméras sur ce tout petit parking, si elle sont exploitables nous en saurons plus."

Disparu depuis deux semaines

"On cherchait dans l'eau, comme la police je pense on se disait il est dans la Loire" raconte la sœur de Yuri. Ce nouvel élément change la donne : "on a l'espoir qu'il soit là, quelque part." Toujours, les scénarios sont multiples "on peut s'en faire des centaines, est ce qu'il a suivi quelqu'un, est-ce qu'il a fait une mauvaise rencontre..."

Yuri a disparu dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 février à la discothèque le CO2, quartier Chantenay, vers 5 heures du matin. La géolocalisation de son téléphone a guidé ses proches à côté de la discothèque, au bas de la cale Crucy, juste au bord de la Loire. Le portable, mais aussi la montre de Yuri y sont retrouvés, sur la berge. Puis le lendemain, avec l’aide des pompiers, c’est la doudoune de Yuri qui a été récupérée, dans l’eau cette fois. À l’intérieur : les papiers d’identité et la carte bleue du jeune homme

Une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte. La famille compte les jours depuis le 12 février, "ça ne va pas assez vite". "Nous sommes très soutenus par les réseaux sociaux mais nous voudrions que la police nous soutienne, car c'est elle qui a les moyens, c'est elle qui va retrouver Yuri" conclue Cassandra.

Distributions de tracts et rassemblement samedi 25 février

Samedi 25 février, les proches de Yuri Diagne organisent deux rassemblements place Royale, le premier à 10 heures, le second à 14 heures, pour distribuer des flyers et des affiches à coller dans la ville.