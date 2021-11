"Je l'attendais depuis tellement longtemps !" : à Neuilly-Plaisance, une nouvelle librairie en centre-ville

Alors que la 37ème édition du Salon du livre et de la presse jeunesse ouvre ce mercredi à Montreuil, les habitants de Neuilly-Plaisance, eux, profitent depuis le 2 novembre dernier d'une nouvelle librairie en plein centre-ville.

Plus besoin d'aller chercher ailleurs ou sur internet

Entre les opticiens, les boulangeries, la laverie et les vendeurs de kebab, la façade noire de L'Alternative attire l'œil des passants sur l'avenue Foch, la rue commerçante de Neuilly-Plaisance. Les rayons colorés et les livres exposés en vitrine donnent même envie à certains de pousser la porte de cette librairie.

Odile, elle, est presque devenue une habituée en un mois. "Je l'attendais depuis tellement longtemps, chaque fois que je pouvais coincer Monsieur le maire à l'apéro du dimanche, je lui demandais". La retraitée venue récupérer des commandes repart, en plus, avec le livre d'un auteur scandinave. "Je n'ai pas pu résister !"

La Librairie L'Alternative a ouvert ses portes le 2 novembre 2021 à Neuilly-Plaisance © Radio France - Hajera Mohammad

Franco, lui vient chercher des livres commandés également "grâce aux conseils des deux vendeuses, c'est ça l'avantage d'une librairie aussi", dit-il. L'autre avantage, c'est de pouvoir "toucher, regarder" les livres, explique Mathilde, venue acheter des bouquins à offrir à Noël pour ses neveux et nièces. Jusqu'à présent, ces amateurs de lecture Nocéens se rendaient dans les librairies des villes voisines "à Rosny-sous-Bois ou Vincennes" ou alors c'était "des achats en ligne sur Amazon ou le site de la Fnac".

Pari réussi pour la patronne

Pour Aline Ferron le pari est plus que réussi. La patronne de L'Alternative a plaqué son ancienne vie de responsable juridique au ministère de l'Intérieur pour concrétiser ce projet qui lui tenait à cœur. Et le faire en Seine-Saint-Denis était une évidence pour cette habitante de Villemomble. Elle a choisi Neuilly-Plaisance, commune de 21.000 habitants privés de librairie depuis plusieurs années.

Vu le succès que rencontre sa boutique, elle ne regrette pas. "En Ile-de-France, ça pèse un peu dans le quotidien des gens de devoir se déplacer, d'aller à Paris ou dans les grandes surfaces pour trouver un livre. Là, il y a vraiment l'idée de créer un commerce de proximité et ça fait sens. C'est assez logique quand on va à la boucherie au bout de la rue ou au marché trois fois par semaine, on en profite on passe par la librairie".

"Je l'attendais depuis tellement longtemps !" : à Neuilly-Plaisance, une nouvelle librairie en centre-ville - REPORTAGE Copier

Les librairies indépendantes restent rares en Seine-Saint-Denis. Il y en a une quinzaine seulement pour un département qui compte 1,6 million d'habitants et une population très jeune.