A Nice, pas de logement pour les délinquants et leurs familles

C'est une décision inédite en France. Une mère et son fils doivent être expulsés de leur logement situé dans le quartier niçois de l'Ariane. La décision a été prise par un juge civil cet été. Cette procédure est désormais rendue possible suite à une convention signée en octobre 2020 entre le procureur de la République, le préfet et le bailleur Côte d'Azur Habitat. Le nouveau président de Côte d'Azur Habitat, Anthony Borré, premier adjoint aussi à la ville de Nice, a promis d'être intraitable face aux locataires qui commettent des délits et des incivilités. C'est dans ce contexte qu'une mère et son fils vont donc devoir quitter leur logement sous peine d'être expulsés.

Cette décision d'expulsion a été prise par un juge de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice suite au dossier déposé par Côte d'Azur Habitat. Le bailleur social explique qu'avant d'en arriver à cette expulsion de nombreuses tentatives de médiations ont été proposées à la famille.

Depuis mai 2018, les incivilités et les dégradations commises par le jeune Niçois se sont multipliées, souligne Côte d'Azur Habitat. Entre les dégradations dans l'immeuble, dans les garages, les insultes et les nuisances sonores, le dossier est très fourni explique le bailleur social privé. Parallèlement, le jeune homme a été condamné pour trafic de stupéfiants.

Pour David Nakache, militant niçois, président de l'association "Tous Citoyens", cette expulsion est injuste car la mère de famille est sanctionnée alors qu'elle n'a commis aucun délit.