A Nice, police et justice s'attaquent aux guetteurs pour déstabiliser les trafics de drogue

"On veut apporter une réponse policière et judiciaire immédiate contre les guetteurs, ces auxiliaires indispensables des trafics de drogues dans certains quartiers." Voilà le message de la direction départementale de la sécurité publique et du parquet de Nice qui ont mis en place depuis fin janvier une procédure pénale simplifiée : une fois un guetteur identifié, les policiers peuvent dresser un procès verbal et saisir l'argent qu'il possède sur lui, ainsi que le talkie -walkie avec lequel il alerte parfois le vendeur. A Nice, les quartiers des liserons, l'Ariane, Les Moulins, font partie des quartiers où les points de trafic sont connus des forces de l'ordre. Il y a aussi des secteurs où les trafiquants aparaissent temporairement, "nous nous sommes là pour leur compliquer la vie, agir vite et redonner de l'air aux habitants qui n'en peuvent plus de cette délinquance en bas de chez eux", prévient la directrice départementale de la sécurité publique Nadine Le Calonnec. Ces guetteurs, souvent de jeunes mineurs - les plus jeunes sont âgés de 11 ans - quadrillent le quartier, contrôlent les allers et venues dans les halls d'immeubles, et empoisonnent la vie des habitants.

Nadine Le Calonnec, directrice départementale de la sécurité publique Copier

En immersion avec la compagnie départementale d'intervention

France Bleu Azur a suivi un équipage de la compagnie départementale d'intervention qui participe à la lutte contre les trafics de stupéfiants. Les jeunes des quartiers les surnomment "les Tigres noirs", car leur écusson représente un félin. En voiture, ils font le tour des points de trafic qu'ils connaissent bien. A l'entrée de certains immeubles, de jeunes mineurs sont postés, en planque, en "chouffe" comme on dit dans le milieu, pour assurer une tranquillité au vendeur de drogue lors de sa transaction.

Dès qu'on approche, que les guetteurs nous aperçoivent, ils alertent, ils crient "ARA" le plus souvent. En une journée un guetteur peut gagner entre 100 et 150 euros, rémunéré par le vendeur. Ce sont des jeunes descolarisés, en moyenne ils ont autour de 15 ans. Ils sont recrutés sur les réseaux sociaux, sont issus du quartier mais le plus souvent viennent de région parisienne, de Marseille et de plus en plus on voit des mineurs étrangers isolés.

Les habitants n'en peuvent plus des cris, de la main mise des participants au trafic sur le quartier. Ils craignent aussi des violences, des règlements de compte, en pleine rue. Cette résidente d'un immeuble aux Moulins, aimerait déménager : "du matin au soir, ils sont là, ils crient quand la police arrive et leur court après mais les Moulins c'est un gruyère, il y a des échappatoires partout! On ne s'en sort pas. Ils déplacent le problème".

Reportage en immersion avec un équipage de la compagnie départementale d'intervention dans le quartier des Moulins, à l'ouest de Nice Copier

Une soixantaine de guetteurs appréhendés, 32.000 euros saisis

Depuis la mise en oeuvre de cette procédure, le 28 janvier dernier, une soixantaine de guetteurs ont été appréhendés dans la juridiction de Nice et près de 32.000 euros ont été saisis en liquide. Cet argent est placé immédiatement sous scellés puis transmis à la caisse des dépôts et consignation, c'est à dire qu'il va dans les caisses de l'Etat.

le Commandant Frédéric Daillez, chef de l'unité d'appui judiciaire de la sûreté départemetale Copier

Pour que cette procédure pénale puisse s'appliquer, le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme, explique que le guetteur ne doit pas être en posssession de stupéfiants (dans ce cas, on entre dans le cadre d'une autre procédure). Le procureur rappelle que ce n'est pas parce qu'on utilise cette procédure, qu'on ne fait pas aussi un travail de renseignement au long cours, pour remonter jusqu'aux têtes de réseaux :"On doit apprécier la pertinence de la procédure en fonction des cas de figures, elle ne s'applique pas systématiquement". En juin 2020 à Nice, un groupe de lutte contre la délinquance a été crée sous l'égide du parquet, pour rassembler tous les acteurs de la lutte contre le trafic de drogue et en huit mois 250 personnes ont été déférées au parquet.

La directrice départementale de la sécurité publique, Nadine Le Calonnec rappelle que "caractériser l'implication d'un guetteur dans un trafic est un travail de longue haleine, puisque ces surveillants changent d'une heure sur l'autre, d'un jour sur l'autre. Les dossiers sont très difficiles à monter pour peur de résultats." Cette procédure est utilisée lorsqu'un guetteur est en possession d'au moins 70 euros, et qu'il ne peut justifier de la possession de cette somme d'argent. "Cela permet de déstabiliser le trafic, de gêner les vendeurs. Les guetteurs ont alors une dette et parfois quittent le quartier ou stoppent leur activité".

Concernant l'amende forfaitaire délictuelle de 200 euros mise en place pour les usagers de drogue. Sur les cinq premiers mois de l'année, "ces infractions ont augmenté de 144 % dans le département avec 707 interpellations d'usagers en 2020 contre 1730 depuis début 2021" précise Nadine Le Calonnec.