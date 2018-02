Nice, France

C'est une histoire hallucinante, celle de Serge, 59 ans, obligé de vivre à Nice chez son père. Il ne peut pas rentrer chez lui à Neuilly. Une famille a emménagé dans son appartement alors qu'il rendait visite à son papa malade, il y a 3 mois.

"C'est ma résidence principale et je ne peux plus y habiter. C'est une histoire de fou'

Un huissier est venu constaté l'intrusion chez Serge. Depuis le 25 octobre c'est un couple avec deux enfants qui vit chez lui. Serge ne peut même plus rentrer récupérer ses affaires : "Je ne sais pas dans quel état est mon appartement, il a enlevé ma télé, il a mis un écran géant. Ils sont entrés en effraction avec l'aide d'un complice. Ce n'est pas une histoire de sans papiers ou de migrants. Il me dit j'habite là je ne pars pas et si un jour il est expulsé il fera un dégât des eaux, ou il détruira l'appartement. Je me demande quoi faire ?"

Serge, privé d'appartement Copier

Serge ne peut rien faire c'est la loi : quand une personne occupe un logement depuis plus de 48 heures, elle peut considérer qu'elle vit chez elle. Il a déposé plainte pour violation de domicile auprès du procureur de Nanterre. La procédure peut prendre plusieurs années.

Si vous violez un domicile c'est un an d'emprisonnement. En revanche si vous délogez quelqu'un c'est 3 ans et 30 000 euros d'amende.