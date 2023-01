A Nîmes, la rue Fresque a su souffrir pour être belle

La rue Fresque new look

C'est sans doute la rue la plus connue de l'Ecusson à Nîmes. Certains l'appellent aussi la rue de la soif**.** La rue Fresque, célèbre pour ses bars, ses restaurants, ses boutiques et surtout ses soirées de folie, a fait peu neuve. Elle a été officiellement inaugurée ce samedi matin. Canalisations, adduction d'eau, éclairage, installation de la fibre ou encore nouveau revêtement de pavés au sol, la rue a subi un lifting complet qui s'est étalé sur plus d'un an, pour un coût total d'un million et demi d'euros.

Les commerçants ont du faire le dos rond pendant les longs mois de travaux, mais, de l'avis général, ce sacrifice en valait la peine au vu du résultat. La rue Fresque désormais toute belle, place maintenant à ses voisines, les rues de l'Etoile, Thoumayne et Maubet.

Les élus de la Ville et de la Métropole ont coupé le ruban aux couleurs rouge et verte de Nîmes © Radio France - Hervé Sallafranque