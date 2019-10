A Niort, des trafiquants squattaient le logement d'un handicapé pour leur commerce

Belle affaire pour la police de Niort qui a trouvé pour plus de 8000 euros de drogues diverses dans un appartement du Clou-Bouchet. Du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne, mais aussi de l'ecstasy et une arme. Les trafiquants s'étaient installés chez un handicapé pour organiser leur commerce

Niort, France

La police de Niort est de nouveau intervenue dans le quartier du Clou-Bouchet. Vendredi dernier, ils sont intervenus dans un appartement occupé par une personne handicapée psychique. Celle-ci s'était plainte auprès de sa tutrice de la présence dans son logement de squatteurs. A leur arrivée, les policiers ont tout juste le temps d'apercevoir trois individus prenant la fuite par la fenêtre de cet appartement situé au rez de chaussée. Ils ne parviennent pas à les stopper mais en revanche découvrent pour plus de 8000 euros de drogues.

636 grammes de cannabis - 214 de cocaïne mais aussi un peu d’héroïne et plus de 200 cachets d'ecstasy. Avec cela le matériel pour découper et peser la marchandise ainsi qu'une arme, un revolver de calibre 38. L'enquête se poursuit pour identifier les fuyards.