À Niort, un accident entre un bus et un poids lourd fait deux blessés légers dont un enfant de six ans

Un enfant de six ans et un chauffeur de bus ont été légèrement blessés dans un accident ce mardi 26 septembre vers 10h30 à Niort. Le véhicule Tanlib dans lequel ils se trouvaient a été percuté par un poids-lourd, à l'angle de la route de Coulonges et de la rue du Dixième. D'après les premiers éléments, le camion n'aurait pas respecté un feu. Six personnes se trouvaient dans le bus. Les deux blessés légers ont été transportés à l'hôpital, ils en sont désormais ressortis. La circulation a été perturbée dans le secteur ce matin.

