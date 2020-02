Île de Noirmoutier : quatre marins pêcheurs sauvés d'un naufrage la nuit dernière

Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) d'Étel a été alerté tard mardi soir par l'équipage d'un navire de pêche sur le point de s'échouer sur l'île du Pilier. Tous sont sains et saufs.

Noirmoutier, France

Quatre marins ont été secourus dans la nuit de mardi 11 à mercredi 12 février 2020 par le Cross d'Étel, près de l'île de Noirmoutier (Vendée). Leur navire de pêche l'Entêté était sur le point de s'échouer sur l'île du Pilier, à 6 kilomètres de la côte islaise.

Un sauvetage par hélicoptère

Un hélicoptère, un canot et une vedette de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) ont été envoyés pour secourir les quatre pêcheurs. Ils ont été hélitreuillés et déposés sains et saufs au port de L'Herbaudière peu après une heure du matin.

Les autorités maritimes invitent les navigateurs à la prudence puisque le navire de pêche est toujours échoué.