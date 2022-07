À Orcet, une occupation éphémère pour défendre 2 hectares de végétation

Des militants écologistes et des Orcetois du collectif Stop Urba 63 occupent ce samedi une parcelle de végétation près de la D52 à Orcet (Puy-de-Dôme). Le futur plan local d'urbanisme intercommunal prévoit sa disparition au profit de commerces et d'habitations.

Ils se sont installés vers 9h ce samedi 2 juillet. Des militants écologistes d'Alternatiba et de l'ANV Cop 21 occupent une parcelle en bordure de la D52 à Orcet, accompagnés par des habitants du collectif Stop Urba 63.

Ils protestent contre une décision du conseil municipal concernant le futur plan local d'urbanisme intercommunal. La parcelle qu'ils occupent, où s'étendent des jardins familiaux, des champs de luzerne et un petit bois, sera requalifiée pour permettre l'installation de commerces, de services et d'habitats. Une hérésie pour les opposants qui dénoncent l'artificialisation des sols et une destruction de la biodiversité.

"C'est le plus beau coin d'Orcet, estime Yvonne. C'est magnifique, c'est très vert. Ça donne une belle image du village. Je ne vois pas pourquoi on veut sacrifier ce terrain là." "Il y a des randonnées qui partent d'ici, renchérit Sylvie. On vient aussi d'avoir un épisode de très forte chaleur suivi par un épisode de pluie torrentielle. On a vraiment besoin d'endroit comme ça pour rafraîchir l'atmosphère quand il fait chaud et absorber l'eau quand il pleut énormément".

Sur les deux hectares de la parcelle, on trouve des jardins familiaux, des champs de luzerne, un bois. © Radio France - François Breton

Une emprise limitée pour le maire du village

Le maire Dominique Guélon défend fermement son idée. "Aujourd'hui, on a défini une zone future d'aménagement où il n'y pas de projets pour le moment. Mais il importe de déterminer quel peut être le devenir de notre commune dans les années à venir. L'emprise est minimale : deux hectares sur les 600 de la commune sur les 20 ans à venir, c'est quand même limité."

Des arguments qui ne touchent pas les opposants. "Ces deux hectares, on peut les trouver devant la pharmacie, aux bords du village explique Evelyne. Il ne faut pas traverser la départementale pour arriver jusqu'ici. On a des zones de nature qu'il faut protéger."

"On urbanise en marge du bourg, qu'on va donc dévitaliser. Il y a aussi d'autres zones d'urbanisation à Orcet, que l'on peut étendre", ajoute Aline Peallat, l'une des représentantes du collectif Stop Urba 63.

L'entrée de la zone à défendre éphémère, en bordure de la D52 à Orcet. © Radio France - François Breton

Mobiliser le village contre le projet

Le temps d'un week-end, la parcelle de la rue des Vergers devient donc une Zone à défendre, le lieu d'un camp climat furtif. En mobilisant les associations écologistes à leurs côtés, les riverains espèrent faire bouger les choses. "L'objectif du week-end, c'est d'alerter la population locale, la population extra-communale sur l'urbanisation galopante", détaille Valéry Viallard, conseiller municipal opposé au projet. "Il faut une prise de conscience de la population locale pour nous soutenir."

"C'est un projet inutile" affirme de son côté Adrien, porte-parole d'Alternatiba. "C'est un projet de bétonisation, contraire de toutes les recommandations d'experts, du GIEC, de la Convention citoyenne pour le climat. La première cause de perte de biodiversité aujourd'hui, c'est la destruction d'espace de vie. En bétonnant cette zone de plus de deux hectares, on continue de foncer dans le mur, même s'il s'approche."

Des actions tout au long du week-end

Sur le camp, les associations proposent des formations aux bénévoles sur les manifestations non-violentes, la désobéissance civile. Une manifestation partira du centre-bourg ce dimanche matin à 9h pour rejoindre la parcelle aux alentours de 12h. L'occupation durera jusqu'à lundi matin, où les militants ont prévu une action surprise.