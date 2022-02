À Orléans, des expertises en cours pour déterminer les causes de l'affaissement rue Aignan-Thomas Desfriches

"Il faut être prudent", indique Gildas Noury, géologue spécialiste des cavités souterraines au BRGM, le Bureau de recherches géologiques et minières, au sujet de la formation d'un trou dans la chaussée, rue Aignan-Thomas Desfriches à Orléans. "Ça peut et doit être considéré comme un signe avant coureur de quelque chose de plus important en sous-sol." À la surface, un trou d'une trentaine de centimètres de profondeur et d'environ 80 centimètres de diamètre s'est formé en quelques jours.

Ce n'est pas surprenant, sous la ville d'Orléans on recense environ un millier de cavités souterraines - Gildas Noury, géologue au BRGM

"La première chose qu'on regarde dans ces cas-là c'est sa taille en surface, quand la chose est assez petite c'est déjà un signe plutôt rassurant", ajoute le géologue. Mais voilà, depuis plusieurs semaines déjà, rue de Bourgogne à quelques centaines de mètres de là, deux immeubles menacent de s'effondrer.

Deux affaissements en même temps dans le même quartier, "ce n'est pas surprenant", pour Gildas Noury, quand on connaît la constitution des sous-sols Orléanais. "Sous la ville d'Orléans on recense environ un millier de cavités souterraines", explique l'expert du BRGM. Des cavités naturelles mais aussi construites par l'homme, comme des caves, des canalisations, qui peuvent évoluer avec le temps.

La trou rue Aignan-Thomas Desfriches à Orléans s'est agrandi pendant plusieurs jours. Désormais, un second creux semble se former juste à côté. © Radio France - Cécile Da Costa

La thèse d'une infiltration d'eau ?

Des expertises sont donc en cours rue Aignan-Thomas Desfriches pour trouver les causes de la formation de ce trou. L'Orléanaise des eaux a déjà effectué des mesures, selon un habitant de la rue. Elle devrait revenir rapidement pour faire une écoute des sols, afin d'écarter définitivement la thèse d'une infiltration d'eau ou d'une rupture de canalisation.

Selon Jean-Marie, un habitant de la rue, des travaux sont aussi prévus dans les prochains jours pour explorer un peu plus largement la zone d'affaissement. "On voit que juste à côté du trou, il y a un autre creux en formation sur la route", décrit-il. "Donc ils vont creuser une tranchée sur la largeur de la route pour voir à quoi c'est dû."

En attendant que les causes soient trouvées et que la chaussée soit remise en état, les habitants de la zone doivent pour le moment vivre avec leur bout de rue bouclé. Des barrières bloquent la circulation. "Mais il n'y a pas vraiment d'inquiétude, on a bien sûr pensé à ce qu'il se passe rue de Bourgogne, mais on n'est vraiment pas sur le même genre de problème. Il n'y a aucun signe d'affaissement sur les maisons", poursuit Jean-Marie.