A Orléans, des hommes armés braquent le propriétaire d'une Jaguar et l'enferment dans le coffre

Selon les informations de France Bleu Orléans, dans la nuit de mardi à mercredi dernier, le propriétaire d'une Jaguar a été victime de deux individus armés, quartier Madeleine à Orléans : ces hommes l'ont contraint à rentrer dans le coffre et ensuite forcé à retirer de l'argent avec sa carte bancaire.

Enlèvement, séquestration, extorsion aggravée

La victime de ce car-jacking a été "abandonnée" un peu plus loin, et les malfaiteurs présumés ont finalement été interpellés peu après. Selon une source proche de l'enquête, trois hommes sont actuellement en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire d'Orléans. Ils pourraient être poursuivis pour enlèvement, séquestration et extorsion aggravée.

Que s'est-il passé ?

Selon nos informations, mardi soir, un homme gare sa voiture, une Jaguar, dans le quartier Madeleine. Deux hommes surgissent avec un pistolet et le font monter dans le coffre du véhicule, direction le centre commercial du Super U à Saint-Pryvé Saint-Mesmin (dans l'agglomération orléanaise), où ils contraignent leur victime à retirer de l'argent avec sa carte bancaire, avant de l'abandonner un peu plus loin rue du Gros Raisin, dans le quartier Saint-Marceau à Orléans.

Trois hommes interpellés à St-Jean-de-la-Ruelle

Un peu plus tard, les policiers de la brigade anti-criminalité interpellent trois individus en possession de la carte bancaire de la victime, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, à l'ouest d'Orléans.

Ils auraient déjà sévi

Les trois malfaiteurs présumés (les deux braqueurs et un homme qui aurait eu le rôle de vigie) sont toujours en garde à vue. Ils sont âgés de 17, 19 et 24 ans. La police les soupçonne d'être également les auteurs d'une tentative de home-jacking, dimanche dernier à Saint Jean-de-la-Ruelle, sur un couple, une affaire dans laquelle la femme avait réussi à les mettre en fuite en frappant l'un des agresseurs avec une statuette.

Contacté par France Bleu Orléans, le parquet d'Orléans se refuse à tout commentaire.