A Orléans, il vole un fourgon sur un chantier, avec un ouvrier à l'arrière !

Plus de peur que de mal ce jeudi pour trois ouvriers travaillant sur un chantier de maçonnerie à Fleury-les-Aubrais, au nord d'Orléans. Ils se sont fait voler leur fourgon alors qu'ils se trouvaient à l'intérieur, en train de déjeuner dans la partie arrière, et l'un d'eux n'a pas pu sortir. Il raconte à la police avoir eu "très peur", jusqu'à ce que le voleur n'abandonne finalement le véhicule, un peu plus loin à Orléans.

Tout commence à 12h50 à Fleury-les-Aubrais : alors qu'ils "cassent la croûte" lors de la pause déjeuner, assis sur l'arrière de leur fourgon de chantier, porte ouverte, à l'angle de la rue Marcellin Berthelot et de la rue Max Jacob, ils aperçoivent un homme qui se dirige vers l'avant du véhicule. Il monte à la place du conducteur et démarre, puisque la clé est resté sur le contact.

Le parcours supposé du fourgon volé entre Fleury-les-Aubrais (rue Max Jacob) et la rue des Grandiers à Orléans - Google maps

Un des ouvriers a tout juste le temps de descendre, un autre sort et tente d'arrêter le voleur, en vain. Le troisième, âgé de 48 ans, ne parvient pas à descendre et se retrouve embarqué dans le fourgon tandis que le voleur conduit. Il raconte qu'il ne peut pas voir le conducteur puisqu'il y a une paroi de séparation, et que l'homme conduit vite et mal, et emprunte la tangentielle d'Orléans. A l'arrière, l'ouvrier coincé dit avoir eu très peur, ne sachant pas ce qui allait se passer et ne voyant rien, et raconte qu'il est tombé à deux reprises tellement la conduite était saccadée.

J'ai eu très peur"

Finalement, "sans doute parce qu'il se rend compte qu'il y a quelqu'un dans le fourgon", l'homme abandonne le véhicule à environ trois kilomètres de là, à Orléans, rue des Grandiers, à proximité immédiate de la tangentielle et non loin du magasin Botanic. La police, alertée par les deux autres ouvriers, un père de 62 ans et son fils de 18 ans, retrouve le fourgon, un Sprinter Mercedes (sans la clé) et la victime, qui n'est pas blessée.

Enquête de police ouverte

Une enquête de police est en cours, personne n'a été interpellée à ce stade. Les trois ouvriers, de nationalité portugaise, travaillent pour une PME de maçonnerie du Loiret. Une plainte pour vol a été déposée au commissariat, même si le véhicule a finalement été restitué dans l'après-midi (sans la clé, embarquée par le voleur).