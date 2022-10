Appel aux volontaires, à Orléans la police recrute de futurs réservistes

Quarante six jeunes suivent une formation de quatre semaines pour devenir réservistes de la police nationale

C'est la deuxième session de l'année, à Orléans en ce moment 40 hommes et six femmes suivent la formation de réservistes de la police nationale. Elle dure quatre semaines, elle se décline en cours théoriques et pratiques. Agés de 18 à 55 ans, ils apprennent évidemment à manier une arme. L'objectif à terme est de renforcer les effectifs policiers sur le terrain.

ⓘ Publicité

En début d'année, Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur a annoncé vouloir doubler la présence policière dans les rues. Il s'agit de recruter 30.000 personnes en France, à l'horizon 2030. La police, sur le modèle de l'armée et de la gendarmerie, fait donc appel à ces volontaires. Une fois leur formation terminée, les réservistes opérationnels pourront prêter main forte aux policiers titulaires, au maximum 90 jours par an.

Les séances de tirs sont quotidiennes durant les deux premières semaines de la formation - Photo police nationale

"Engagez-vous"

Dans cette deuxième promotion, trois jeunes sont originaires du Loiret. Parmi eux, Bencheik, à 29 ans il travaille chez Amazon et il est déjà réserviste depuis l'an dernier chez les gendarmes. "J'ai envie de porter l'uniforme" dit-il "j'ai envie de servir et protéger mon pays".

Bencheik reconnait avoir été très marqué par les attentats terroristes de Paris et de Nice. S'il a choisi de s'engager c'est pour "rendre service à la population". "Je dis aux jeunes, venez ! Engagez-vous, vous serez fiers de vous, les forces de l'ordre ont besoin de nous et on doit être là pour les aider, pour renforcer les brigades".

"J'ai envie de servir mon pays, nous devons être là pour les aider"

Grégory est l'un des policiers qui encadrent le groupe, formateur en techniques de sécurité intervention pour la réserve opérationnelle, il est épaté par leur motivation. "Ces jeunes ont toujours eu le goût d'être policiers, ils n'ont jamais franchi le pas de devenir gardien de la paix ou policier adjoint, mais ils veulent nous filer un coup de main, c'est vraiment aider la France et les collègues policiers, c'est génial".

Un enthousiasme que ne partagent pas forcément tous les policiers, pour les syndicats la formation de quatre semaines est trop courte et l'appel aux réservistes ne doit pas cacher le sous-effectif chronique dans les commissariats.

Les jeunes réservistes épauleront les policiers en poste au maximum 90 jours par an - Lydie Lahaix

Un engagement de cinq ans maximum

Durant la formation, l'épreuve du tir est primordiale, elle est même éliminatoire. Ceux qui réussiront l'examen à la fin auront le titre de "policier adjoint réserviste". Ils pourront intervenir lors de grandes manifestations, du type festival de Loire à Orléans, fête de la musique, festivals. Ils seront toujours accompagnés d'un ou plusieurs policiers titulaires. Et les policiers réservistes sont rémunérés quand ils seront mobilisés en interventions.

Leur engagement est de cinq ans maximum. Pour postuler, il faut avoir entre 18 et 67 ans, être de nationalité française et ne pas avoir de casier judiciaire. La sélection se fait sur dossier puis entretien. La prochaine session de formation aura lieu en mars-avril 2023.