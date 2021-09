A Orléans, le docteur Jean-Marc Blanchon condamné à deux ans de prison avec sursis pour escroquerie

Le tribunal judiciaire d'Orléans vient de condamner Jean-Marc Blanchon, médecin dans le quartier de l'Argonne à Orléans, pour escroquerie. Il était accusé d’avoir gonflé artificiellement le nombre de ses consultations. Il est interdit d'exercer pendant un an et écope de 2 ans de prison avec sursis.

Le docteur Jean-Marc Blanchon est condamné pour faux et escroquerie par le tribunal judiciaire d'Orléans, qui a rendu son jugement ce jeudi, après le procès qui s'était tenu en juin 2021. Ce médecin généraliste, très connu dans le quartier populaire de l'Argonne à Orléans, est accusé d’avoir gonflé artificiellement le nombre de ses consultations en voyant 120, voire 190 patients par jour.

Jean-Marc Blanchon est condamné à deux ans de prison avec sursis probatoire, à un an d'interdiction d'exercer son activité de médecin, et à la confiscation d'une partie de ses biens (deux voitures, un avion). Il devra, en outre, rembourser près de 600.000 à la caisse primaire d'assurance maladie, et verser une amende de 50.000 euros au Trésor public.

Pas de commentaire de l'avocat du docteur Blanchon

Contacté par France Bleu Orléans, Maître Manuel Abitbol, l'un des avocats du docteur Blanchon, explique qu'il ne fera aucun commentaire pendant le délai d'appel (dix jours). Précisons qu'en cas d'appel, l'interdiction d'exercer ne s'appliquera pas immédiatement.

Rappelons que le parquet d'Orléans avait requis des peines plus lourdes à l'encontre du médecin orléanais, à savoir (entre autres) cinq ans de prison dont trois ans avec sursis probatoire, une interdiction d'exercer pendant cinq ans.