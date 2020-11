A Orléans, le procès d'un terrible accident mortel survenu à Pithiviers-le-Vieil en 2017

En septembre 2017, un conducteur qui roulait alcoolisé, sans permis et trop vite avait tué son passager et ami dans un accident à Pithiviers-le-Vieil, dans le Loiret. Lors du procès aujourd'hui à Orléans, 3 ans de prison dont 1 an ferme ont été requis à son encontre.

"Cet accident, ce n'est pas une simple faute d'inattention", prévient la procureure à l'audience. Il est 20h, ce 16 septembre 2017, à Pithiviers-le-Vieil. Une collision entre deux véhicules fait un mort et deux blessés, dont un grave. A l'origine de l'accident : un homme originaire d'Etampes (Essonne), âgé alors de 24 ans, qui roule alcoolisé, sans permis et trop vite.

Alcool, vitesse et... pas de permis

Les circonstances de ce drame font froid dans le dos : 2,09 grammes d'alcool par litre de sang, 140 km/h sur la départementale 22 à Pithiviers-le-Vieil, une chaussée glissante, et au volant, donc, un conducteur qui n'a jamais passé le permis de conduire et qui tue ainsi son passager, son ami, un Pithivérien âgé de 37 ans.

Ainsi résumé, ce dossier d'accident mortel en est presque caricatural. Mais il ne l'est pas, explique Me Emmeline Plets Duguet, l'avocate de la sœur et de la mère de la victime : "D'abord parce que sur cette route, il y a eu beaucoup d'accidents mortels, ce n'est malheureusement pas le premier. Ensuite, de toute façon, dans ce genre d'accident, on retrouve très souvent de l'alcoolémie et de la vitesse. En revanche, et c'est la vraie singularité de ce dossier, il y a ici l'absence de permis de conduire - et c'est cela qui, finalement, a été mis en avant aujourd'hui."

Des questions sans réponse

Pourquoi ce soir-là ce jeune homme était-il au volant ? 3 ans d'instruction et 2 heures d'audience n'auront pas permis de répondre à cette question. On sait simplement que son ami et lui avaient passé une partie de l'après-midi dans un bar d'Allainville-en-Beauce, et que beaucoup d'alcool anisé avait été consommé. "Je n'arrive pas à parler, éclate le prévenu en sanglots, j'ai fait n'importe quoi, c'est lui qui m'a dit de prendre le volant parce qu'il était énervé, on a eu une altercation ; peut-être savait-il que l'alcool était incompatible avec les médicaments qu'il prenait" (la victime était soignée pour des troubles bipolaires).

Une version que ne comprend pas la famille du défunt : "Il ne prêtait jamais son véhicule, témoigne sa compagne, et pour une fois qu'il l'a fait, il en est mort... Je l'ai eu à 19h45 au téléphone, il m'a dit qu'ils rentraient et il m'a paru tout à fait normal." La procureure a requis à l'encontre du chauffard une peine de 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Le tribunal correctionnel d'Orléans rendra son jugement le 17 décembre.