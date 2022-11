A Orléans, les 2 principaux dirigeants de Spacetrain jugés pour escroquerie

Le dossier Spacetrain était au menu du tribunal correctionnel d’Orléans ce jeudi. Cette start-up, qui avait des locaux à Cercottes et dont elle a été expulsée , prétendait concevoir un aérotrain révolutionnaire, fonctionnant à l’hydrogène et sur coussins d’air. Un train du futur qui aurait mis Orléans à 15 minutes de Paris… Le projet, lancé il y a 5 ans , est désormais dans les limbes, et les 2 principaux responsables de l’entreprise ont comparu pour escroquerie au chômage partiel.

"Incompétent ou menteur ?" s'interroge la procureure

Emeuric Gleizes fait aujourd’hui profil bas. L’ancien patron de Spacetrain explique à la barre qu’il a quitté l’ambitieux projet du train du futur, qu’il est aujourd’hui interdit bancaire et qu’il tente de se relancer comme agent immobilier. Profil bas aussi, sur l’ampleur de l’escroquerie qui lui est reprochée : 257 000 euros d’argent détourné du chômage partiel pendant la crise Covid de 2020, et dont les 8 salariés de la start-up n’ont quasiment jamais vu la couleur…

« Je ne sais pas, je ne m’occupais pas de la comptabilité, explique-t-il, c’est le directeur technique, Zoubier Harbaoui, qui s’occupait de tout. » Manque de chance, celui-ci, condamné à 6 reprises pour faillite et banqueroute, avait l’interdiction de gérer une entreprise : « Je l’ignorais », affirme Emeuric Gleizes. « Soit vous êtes incompétent et vous êtes un chef d’entreprise dangereux, soit vous êtes un menteur », rétorque la procureure Céline Visiedo qui dénonce de "véritables manœuvres frauduleuses".

"Un miroir aux alouettes", loin du "vent de l'Histoire"

« Spacetrain était un miroir aux alouettes, la réalité derrière était beaucoup plus glauque » insiste Me Quentin Roussel, l’avocat des salariés – tous des étrangers embauchés avec le dispositif immigration choisie, qui ne pouvaient donc pas rompre leur contrat de travail au risque d’être expulsés de France… et qui ont même accepté de travailler gratuitement pendant la crise sanitaire sur un autre projet – sans lien avec l’objet social de l’entreprise : mettre au point un nouveau masque de protection, qui devait là aussi être révolutionnaire...

Emeuric Gleizes, lors de la présentation du projet Spacetrain à la presse © Radio France - François Guéroult

« De l’esclavage moderne », résume la procureure, qui a réclamé 4 ans de prison ferme pour Zoubier Harbaoui, 3 ans de prison dont18 mois avec sursis pour Emeuric Gleizes et une amende de 150 000 € - avec interdiction définitive de gérer toute entreprise et mandat de dépôt - des précautions indispensables, estime la magistrate, d'autant que la société Spacetrain a récemment changé de nom pour devenir, plus discrètement, SIA France, avec comme gérant officiel : Emeuric Gleizes...

L’avocate de Zoubier Harbaoui, absent à l’audience, a plaidé la relaxe au motif qu'il n'était pas le gérant de droit de l'entreprise. Me Romain Boulet, l’avocat d’Emeuric Gleizes, a lui dénoncé un réquisitoire « extraordinairement sévère », alors que son client « avait réellement cru dans ce projet, sans l'intention d'escroquer quiconque » , projet dans lequel « il a tout perdu et rien gagné ». Le tribunal rendra son jugement le 12 janvier prochain. D'ici là, la présidente du tribunal a conseillé à au prévenu présent de lire "Les Illusions perdues" de Balzac. Loin, très loin du « vent de l’Histoire » qu’évoquait Florent Montillot, l’actuel 1er adjoint au maire d’Orléans, quand il avait créé en 2018 une association de lobbying pour soutenir le projet Spacetrain...