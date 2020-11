A Orléans, périlleuse intervention des pompiers en pleine nuit pour secourir un homme tombé du pont George V

Périlleuse intervention pour les pompiers en pleine nuit ce vendredi matin vers 1h15 à Orléans : appelés pour secourir un jeune homme ayant fait une chute de plusieurs mètres depuis le pont George V, en plein centre-ville, ils ont réussi à le récupérer, indique le SDIS (service départemental d'incendie et de secours), confirmant une information de La République du Centre.

Il atterrit sur le duit

Cet homme de 20 ans est en fait tombé sur un duit de la Loire (sur un sol dur donc), et non pas dans le fleuve directement. Blessé "en urgence relative", il a été sauvé par les pompiers qui ont mobilisé d'importants moyens.

Les pompiers du GRIMP mobilisés

En plus d'un véhicule d'intervention pour secours à personnes sur le pont, de pompiers-plongeurs "pour sécuriser" l'intervention, et d'une embarcation pour accéder au blessé, les hommes et femmes du GRIMP (groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) étaient mobilisés.

Ils ont pu retrouver le jeune homme, et le remonter sur le pont en le hissant avec des cordages, indique le SDIS. La victime a ensuite été transportée en urgence au centre hospitalier régional d'Orléans. La cause de sa chute n'est pas connue.