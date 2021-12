A Orléans, paroles de magistrats en colère, rassemblés sur les marches du Palais de Justice

Une cinquantaine de magistrats, juges et procureurs, et de greffiers et agents de justice se sont rassemblés sur les marches du Palais de justice d'Orléans ce mercredi 15 décembre. Ils dénoncent le manque de moyens dont souffre la justice et qui selon eux devient invivable.

Les moyens de la justice, le manque de magistrats, de juges, de greffiers, le matériel informatique inadapté, les audiences à rallonge, le sentiment d'expédier les justiciables, faute de temps pour les entendre pleinement... Tout cela n'a rien de nouveau dans la bouche et surtout dans le quotidien de ceux qui rendent la justice au tribunal judiciaire et à la cour d'appel d'Orléans. Mais cette fois, ils sont tous là pour le dire. Une cinquantaine, rassemblés sur les marches du Palais de Justice, pour dire leur colère et leur inquiétude, comme partout en France.

Aux affaires familiales, 3 minutes 45 pour s'expliquer

Il y a Lili Glaymann, juge aux affaires familiales et coordinatrice de cette chambre : "pour rendre des décisions lors de séparations, en dehors des divorces, sur les questions de garde d'enfants, de pensions alimentaires, nous appelons 15 situations sur un créneau de quatre heures. Ce qui veut dire 15 minutes par dossier, soit 3 minutes 45 laissés à chacun des parents et chacun de leurs avocats pour nous parler. A cela s'ajoutent nos 15 dossiers de divorce mensuels, la rédaction de toutes ces décisions, et les ordonnances de protection, pour les enfants, qui nous imposent de prendre une décision dans un délai de six jours compte-tenu des enjeux. En fait, nous sommes en permanence deux injonctions paradoxales : entendre les gens, rendre des décisions parce qu'ils en ont besoin, et ne pas prendre pour cela un délai trop long parce qu'il y a d'autres dossiers qui attendent".

Chez le juge pour enfants, 400 à 500 dossiers à traiter

A côté d'elle, Paul Riandey, juge au tribunal judiciaire d'Orléans, se fait le porte-parole de ses collègues qui veulent aussi témoigner, sans se mettre en avant : "en ce qui concerne nos juges d'instruction, deux cabinets sur trois ont plus de 130 dossiers en cours. Un cabinet a plus de 40 détenus à gérer. Certaines informations judiciaires sont anciennes de plus de cinq ans. Beaucoup d'entre elles ont déjà plus de deux ans. Nos juges des enfants sont en grande difficulté, ils ont entre 400 et 500 dossiers par cabinet, outre le pénal à gérer. Il faut intégrer le code de justice pénale des mineurs [réformé récemment pour des délais de décision plus courts]. Il y a 15 jours, notre collègue qui tenait le tribunal pour enfants a commencé son audience à 9 heures du matin et l'a terminée à 23h30. En plus ils siègent en cours d'assises, et la dernière fois ils ont fini après 2h30 du matin. C'est ça la réalité qu'ils rencontrent !"

Chez les greffiers, des vies personnelles mises de côté

Les journées à rallonge, les heures supplémentaires, c'est de cela que témoigne aussi Laurent Laverre, greffier au tribunal d'Orléans et représentant Unsa des agents de justice. Pour lui, c'est grâce à l'abnégation des magistrats et de tous les personnels que la justice tient encore : "c'est une conscience professionnelle au-delà de tout, parce que les gens mettent de côté leur vie personnelle pour rester ici, au Palais, pour faire descendre les piles de dossier, parce que derrière on sait que les gens attendent des choses importantes de nous. Nous, on voit des dossiers de justice toute notre vie, mais parfois le justiciable il ne passe au tribunal qu'une seule fois dans sa vie, et pour lui c'est très important. Nous, nous avons à coeur de répondre à cette demande légitime, parce que c'est primordial dans un pays comme la France. Mais on n'a pas les moyens de le faire, on n'a pas les moyens".

Mais que pensent-ils, ces juges, ces procureurs, ces substituts, ces personnels de justice, des paroles du ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, qui dit avoir "réparé l'urgence" et qui s'engage à "améliorer durablement les conditions de travail et le fonctionnement de la justice", en augmentant le nombre de places au concours de l'Ecole supérieure de la magistrature et la pérennisation de près de 1.400 postes dans la justice de proximité ? "Il a fallu attendre tout ce temps, alors que ces problèmes de moyens, nous les dénonçons depuis longtemps, pour que, enfin, il y ait une petite réponse bien timide, et des promesses qui ne sont pas chiffrées et pas à la hauteur des conditions de travail terribles dans lesquelles nous exerçons notre métier" répond Laurent Laverre.

Devant la justice de proximité, 15 minutes maximum par dossier

"Non la justice n'est pas réparée, c'est de pire en pire" assure Magali Pallée, juge des contentieux de la protection à Orléans, cette fameuse justice de proximité dans laquelle on annonce des postes. Ces juges examinent les affaires liées au quotidien des gens, les dossiers de surendettement, les mises sous tutelle, les expulsions locatives. "Par exemple pour les expulsions locatives, nous avons une cinquantaine de dossiers à traiter en une matinée, avec quatre minutes allouées à chaque dossier. On parle de l'expulsion d'une personne de son domicile ! Pour les tutelles, on a 5.600 dossiers à gérer pour deux juges, et même un seul en ce moment, parce que l'une est en congé maternité et n'a pas été remplacée. Dans tous les dossiers, nous devons entendre les familles en 15 minutes, alors que bien souvent les dossiers sont dramatiques humainement et financièrement. On n'a pas de temps pour les écouter, alors que c'est leur vie !"

Une mission pour évaluer le nombre de magistrats nécessaires

Paul Riandey, le juge, lit dans la motion signée par tous les magistrats d'Orléans, y compris les chefs de cours et de juridiction, c'est assez rare : "pour être dans la moyenne européenne relevée par le conseil de l'Europe, du nombre de magistrats rapporté à la population de chaque pays, il faudrait à Orléans 86 juges au lieu de 28 aujourd'hui, 56 procureurs au lieu de 10, et 296 greffiers et agents de justice au lieu de 110".

Un calcul contesté par le ministre de la Justice, qui dit avoir confié à un magistrat de Bobigny la tâche d'évaluer le nombre de magistrats nécessaires dans chaque juridiction. "Cela fait pourtant une bonne dizaine d'années que la Chancellerie dit travailler sur les charges de travail des magistrats, poste par poste. Et aujourd'hui le ministère ne sait toujours pas, visiblement, ce qu'est la charge de travail d'un substitut du procureur, d'un juge civil, d'un juge aux affaires familiales. Il nous dit qu'il a encore besoin d'étudier cette question pendant un ou deux ans. Cela fait très longtemps que la justice en France est très en retard par rapport à ses voisins européens, donc ça n'est pas nouveau ! On a le sentiment que c'est loin d'être une priorité" réagit Paul Riandey.

L'Etat condamné à Orléans pour la lenteur de la justice

Aux côtés des magistrats, quelques avocats, et notamment la bâtonnière du barreau d'Orléans, Andréanne Sacaze. Venue témoigner son soutien, et rappeler que le barreau d'Orléans a saisi à plusieurs reprises, ces dernières années, le tribunal administratif d'Orléans, pour dénoncer la lenteur de la justice : "nous avons attaqué l'Etat pour 32 dossiers de justiciables loirétains, pour des délais de jugement beaucoup trop longs. Et nous ne mettions pas en cause les magistrats mais bien l'Etat, qui ne donnait pas à la justice les moyens d'être rendue dans de bonnes conditions. Nous avons gagné, l'Etat a été condamné, à hauteur de 183.000 euros. Ce que nous pouvons regretter, c'est qu'il a préféré payer plutôt que de donner plus de moyens aux magistrats, ici, pour travailler".