A Orléans, un automobiliste condamné à trois ans de prison ferme après un accident mortel

Un chauffard de 36 ans est condamné à une lourde peine, ce jeudi, par le tribunal correctionnel d'Orléans. Ce récidiviste avait fauché un quad en 2019, à Dry, dans le Loiret, tuant le pilote et blessant grièvement le passager. Il écope de trois ans de prison ferme et a été immédiatement incarcéré.

A Orléans, un automobiliste a été condamné ce jeudi à cinq ans de prison dont trois ans ferme (avec mandat de dépôt). Décision lourde et rare prononcée par le tribunal judiciaire, après le procès qui s'était déroulé en novembre 2021. L'homme, multirécidiviste, âgé de 36 ans a été immédiatement incarcéré. En février 2019, ce chauffard avait percuté un quad sur la commune de Dry, près de Cléry Saint-André.

Il avait déjà été condamné à deux reprises en 2015 pour des conduites en état d'ivresse et roulait sans permis ni assurance , avec un taux d'alcoolémie élevé et une voiture en mauvais état. Le conducteur du quad était décédé, son passager est devenu paraplégique. Le chauffard a aussi été condamné à une interdiction de passer le permis pendant cinq ans et à 1 500 euros d'amende (sans oublier les intérêts civils qui seront décidés ultérieurement).