A Orléans, un homme armé tire plusieurs coups de feu et se retranche chez lui

La rue des Hautes-Maisons et la rue de la Croix-Feuillatre ont été rapidement bouclées par les forces de l'ordre, le 4 février 2020 (Orléans)

Orléans, France

Un homme de 81 ans, armé, est retranché à son domicile depuis 20h15, ce mardi, à Orléans dans le quartier de l'Argonne. Il a tiré plusieurs coups de feu à travers la porte de son appartement (sans faire de blessés), au moment où les pompiers intervenaient dans l'immeuble.

Pas de blessés

La police est sur place et a bouclé les rues des Hautes-Maisons et la rue de la Croix-Feuillatre. Un périmètre de sécurité a été établi pour empêcher les badauds, les voisins et les habitants d'entrer.

Les riverains et curieux ont été mis à l'écart, pendant l'intervention de la police © Radio France - Antoine Denéchère

Selon le procureur de la République Nicolas Bessone, présent au commissariat de police où une cellule de crise a été activé, cet homme de 81 ans, diabétique, a refusé d'ouvrir la porte à l'infirmière venue lui prodiguer ses soins. Et lorsque les pompiers sont arrivés afin d'ouvrir son appartement, situé au 25 rue des Hautes-Maisons à Orléans, il a alors tiré plusieurs coups de feu.

L'immeuble où l'homme de 81 ans, armé, s'est retranché mardi soir à Orléans (vu de la rue Croix-Feuillatre) © Radio France - Antoine Denéchère

Il aurait utilisé une arme de gros calibre et tiré à plusieurs reprises depuis son domicile : selon une source policière, deux impacts de balles ont été retrouvés sur la porte de son voisin de palier, et trois trous dans sa propre porte. Personne n'a été blessé, ni pompiers, ni voisins.

Les policiers du RAID appelés à la rescousse

Plusieurs policiers de la section d'intervention et de la BAC (brigade anti-criminalité) sont mobilisés pour tenter de faire sortir cet homme a priori sans histoires. Aucun contact n'a pu être établi avec l'homme, qui "parle tout seul",. Peu après 22h, les policiers d'élite du RAID (section d'élite), basés à Bièvres (Essonne), sont arrivés sur place, pour intervenir.