Orléans, France

C'est une information que la Police Nationale du Loiret a révélée ce mercredi soir sur son compte Twitter. Les enquêteurs du groupe "stup" de la sûreté départementale a démantelé cette semaine un important trafic de drogue sur le parvis du centre commercial Place d'Arc à Orléans.

Une saisie impressionnante

Les enquêteurs ont retrouvé d'importantes quantités de drogues : 100,8 grammes d'héroïne, 140 grammes d'herbe de cannabis et surtout 601 gramme de résine de cannabis. Au total, ce sont donc plus de 840 grammes de stupéfiants en tout genre qui ont été saisis. Six armes et leurs munitions ont également été retrouvées ainsi que 2.720 €.

Une série d'interpellations

Neuf personnes sont actuellement en garde à vue et l'enquête est en cours. Le procureur de la République d'Orléans, Nicolas Bessone devrait tenir une conférence de presse ce vendredi pour communiquer plus de détails.